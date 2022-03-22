Экономист рассказал, как провести ускоренную индустриализацию в России

Для ускоренной индустриализации в России нужна чёткая работа министерств — как федеральных, так и региональных, заявил председатель совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза «Царьграду». Страна сохранила советский промышленный потенциал, отметил он.

Государство должно обеспечить желающих развиваться предпринимателей необходимыми ресурсами. Необходимы чёткие KPI для федеральных и региональных министерств, региональных администраций. Нужна чёткая постановка задачи Центробанку для реализации этой программы: от него требуется не просто участие, а полное финансирование этой стратегии, — сказал Гамза.

Ранее генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что в российском агропромышленном комплексе от санкций больше всего страдают семеноводство и сельскохозяйственная техника. По целому ряду направлений в обозримой перспективе не найдётся полноценной замены.

В свою очередь заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, что кризисный период в России может продлиться три — пять месяцев. Он подчеркнул, что принятые меры помогут различным отраслям безболезненно его пройти.