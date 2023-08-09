Экономист рассказал, как повышение ключевой ставки повлияет на курс рубля Экономист Разуваев: повышение ключевой ставки повлияет на укрепление курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фундаментальные факторы говорят о росте рубля, однако многое будет зависеть от повышения ключевой ставки, рассказал NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, уже на ближайшем заседании ЦБ ставка будет повышена с нынешних 8,5% до 9%.

Фундаментальные факторы говорят о росте рубля. Многое будет зависеть от ставки ЦБ. Я считаю, что уже на ближайшем заседании ставка будет повышена с нынешних 8,5% до 9%. Таким образом к концу года курс доллара откатится до 70-65, не исключено, что в ближайшее время рубль также укрепится, а доллар станет дешевле, — рассказал Разуваев.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко посоветовал россиянам менять валюту на рубли. Эксперт объяснил необходимость уменьшить долю валюты стремительным падением курса рубля. По его словам, девальвация, которую наблюдают в России с осени 2022 года, является искусственной.

До этого Разуваев посоветовал инвестировать деньги в ценные бумаги на фоне резкого роста доллара. По его словам, российские акции — неплохой инструмент для инвестирования, если человек разбирается в теме и учитывает риски. Экономист отметил, что самое консервативное вложение — это рублевые депозиты. Также можно вложить деньги в дирхам ОАЭ, поскольку он не «токсичный», но привязан к доллару.