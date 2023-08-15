Экономист рассказал, как повышение ключевой ставки до 12% повлияет на рубль Экономист Мелкумов: повышение ключевой ставки до 12% укрепит рубль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение ключевой ставки до 12% укрепит рубль, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Ян Мелкумов. По его словам, это эффективная мера по борьбе с последствиями инфляции и ее дальнейшим снижением. Эксперт также отметил, что повышение курса рубля произошло сразу после заседания Центробанка, при этом доллар и евро подешевели на 3,5 рубля.

Повышение ключевой ставки до 12% вполне разумно, причина тоже очевидна — это резкое понижение курса рубля, которое стало уже не только экономическим, но и политическим вопросом. Экономике это поможет. <...> На данный момент повышение ключевой ставки — эффективная мера для борьбы с последствиями и снижением инфляции, — сказал Мелкумов.

Он добавляет, что к концу года будет наблюдаться плавное снижение курса рубля, потому что дефицит бюджета никуда не денется, соответственно, произойдет инфляция. Мелкумов считает, что в этом случае возможны различные варианты решения проблемы, вплоть до жестких валютных ограничений, которые пока не вводились.

Сегодня, 15 августа, Центробанк увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%. В ЦБ подчеркнули, что меры были приняты для обеспечения ценовой стабильности. Регулятор отметил, что в России продолжает усиливаться инфляция. Так, по состоянию на 7 августа уровень годовой инфляции вырос до 4,4%.

За последние три месяца цены увеличились в среднем на 7,6%, уточняют специалисты. По их словам, внутренний спрос превышает возможности производства, из-за чего и происходит инфляция. При этом инфляция за последнее время сильно отклонилась от поставленных целей, из-за чего и была увеличена ключевая ставка.