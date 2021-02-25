Экономист рассказал, как накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/79f2bc00-77e5-11eb-85c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодёжь может обеспечить себе пенсию в 100 тысяч рублей, если как можно раньше займётся инвестициями. У молодых в запасе 20-30 лет и этот фактор играет в их пользу, считает инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина РФ Сергей Кикевич.

Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьёзную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках, — приводит рекомендацию эксперта телеканал «360».

Начать инвестировать можно даже с небольшой суммы. Важно при получении пассивного дохода дисциплинированно и ежемесячно пополнять портфель. Для пенсии в 100 тысяч рублей нужно накопить порядка 15 млн рублей.

Если индивидуальный расход человека или семьи в год миллион рублей, то нужны минимальные пенсионные накопления около 8-10% годовых расходов. Даже если начинать с нуля, не используя накопления, можно каждый месяц инвестировать по 10 тысяч рублей. Предположим, под 15%. В год получится 120 тысяч, и через 20 лет инвестор соберет 20 млн рублей, — привёл расчёты экономист.

Покупать для вложений надо не акции понравившихся компаний, а диверсифицированные индексовые фонды акций. Для начала нужно создать простой инвестиционный портфель на три фонда — акций, облигаций и золота. И за 5-15 лет это позволит накопить состояние.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышение размера пенсии ожидает россиян с 1 апреля. Повысят пенсию в первую очередь тем, у кого нет права на получение страховой пенсии, отсутствует необходимый для этого трудовой стаж или назначены низкие пенсионные коэффициенты.