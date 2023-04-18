Экономист рассказал, как изменится промышленность в России Экономист Миронов заявил, что в России будет идти цифровая индустриализация

Экономика России пойдет по пути цифровой индустриализации, однако основой останется стандартный производственный потенциал, который дает преимущество нашей стране, сообщил NEWS.ru заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Он добавил, что среди потребительски ориентированных секторов промышленности будет развиваться производство автомобилей, одежды, обуви, строительных и отделочных материалов для обеспечения жилищного строительства.

В России будет идти цифровая индустриализация как составная часть цифровой трансформации экономик. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – база для развития ряда передовых технологий, однако основа – стандартный производственный потенциал. У России преимущество за счёт спектра природных ресурсов, возможностей географической диверсификации, наличие национальных интернет-платформ и ряда развитых средне- и высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности, — сообщил он.

Также, по словам Миронова, среди технологий получат развитие интернет вещей (ИВ), производство оборудования для пятого поколения мобильной связи (5G), объемная печать, робототехника, дроны, нанотехнологии солнечные фотоэлектрические системы (ФЭС). Экономист считает, что со временем часть обрабатывающих производств из азиатских экономик будет перенесена в страны Центральной Европы и Россию.

Он также отметил, что сейчас наблюдается отток работников из сферы торговли, которая получила чрезмерное развитие на базе голландской болезни, и приток в сферу образования.

Возможен также прирост занятых в строительство, сферу досуга и гостепреимства (в силу развития внутреннего туризма), а также в сектор био- и ИКТ-технологий, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что правительство России сформировало концепцию технологического развития страны до 2030 года. Большинство включенных в перечень направлений (10) повторяют существующие иностранные технологии, еще восемь включены в список с «заделом для успеха». В Минэкономики подчеркнули, что новый список приоритетных направлений составлялся для обеспечения «технологического суверенитета» России — уже не для прорывов.