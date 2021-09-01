Экономист рассказал, как изменится курс валют относительно рубля

Изменение курса рубля может быть связано как с политическими, так и с экономическими процессами. Однако до выборов особых изменений не будет. Об этом «ФедералПресс» рассказал управляющий партнёр инвестиционной компании GLS INVEST Эдуард Бугров.

Вряд ли до выборов мы увидим значительные колебания стоимости нацвалюты, вероятнее всего, доллар останется в диапазоне 72–74 рубля, а евро — 86–88 рублей, — отметил эксперт.

На сегодняшний день нет особо серьёзных предпосылок, чтобы волноваться за курс рубля. В первую очередь, постепенное восстановление мировой экономики держит цену на нефть выше $70 за баррель и даже колебания на $5–7 в сторону уменьшения не сильно изменят ситуацию, сообщил экономист.

Также положительно на национальную валюту влияет повышение ключевой ставки ЦБ. Из-за этого повышаются ставки на рынке облигаций, что помогает привлечь инвестиции. А если финансовый регулятор США не будет вмешиваться в процессы инфляции у себя в стране, то это также лучшим образом скажется на российском рубле, рассказал специалист.

Но есть и негативные факторы, которые замедляют укрепление рубля. Так, наступающая четвёртая волна коронавируса сильно тормозит деловую активность в Азиатском регионе, подытожил Бугров.

Ранее доктор экономических наук Игорь Николаев назвал причину скупки долларов россиянами. Люди покупают доллары и евро из-за неопределённости в российской экономике.