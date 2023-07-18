Экономист рассказал, как импортозамещение повлияло на рынок одежды в России Экономист Хижняк назвал снижение цен на одежду в России результатом импортозамещения

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Снижение цен на продукцию легкой и текстильной промышленности российского производства стало наглядным результатом оперативного замещения ушедших из страны иностранных игроков и поставщиков отечественными, рассказал в беседе с РИАМО эксперт по вопросам господдержки промышленности и предпринимательства Алексей Хижняк. По его словам, прошедший год стал ударным для российских производителей и продавцов на рынке одежды.

Отечественные производители активно трудятся над замещением заграничных компаний, которые ушли с российского рынка, причем аналитические данные указывают на то, что в государстве выросли не только производственные работы, но и увеличился показатель реализации одежды, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что одежда в России подешевела. Так, в первом полугодии пуховики и плащи в среднем потеряли в цене 15%, ветровки — 6%, куртки — 17%. При этом объемы реализации товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, с начала 2023 года достигли на внутреннем рынке почти 77 млрд рублей против 71 млрд за аналогичный период прошлого года. Увеличивается и число российских брендов.

За последние 2,5 года число российских брендов выросло. В начале 2021 года многие компании закрылись из-за пандемии, но потом рынок начал восстанавливаться, а к маю 2022-го достиг былых показателей и начал стабильно расти, причем с усиленной динамикой, — резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, продала бизнес в России. Покупателем выступили «Новые технологии» Игоря Шилова. Сумма сделки составила $117 млн.