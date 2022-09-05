Экономист рассказал, как доллар приведет мир к глобальному кризису Экономист Клопенко: рост доллара является признаком кризиса в США, не угрожающего России

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Укрепление доллара к основным валютам мира говорит о кризисе в США. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал экономист Егор Клопенко. Он отметил, что данный кризис может поставить ряд стран на грань выживания.

Как полагает экономист, в результате могут пострадать экономики стран, чей импорт оплачивается в долларах. К ним относятся, в частности, Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити. Однако Россия в связи с введением западных санкций отошла от американской валюты, в связи с чем в результате подобного кризиса она не пострадает и даже сможет заработать на ситуации, считает Клопенко.

Экономист подчеркнул, что доллар при этом все равно продолжит оставаться одной из ведущих валют мира. Тем не менее, его роль будет постепенно снижаться. По мнению Клопенко, будущее за несколькими финансовыми центрами и мультивалютной торговлей.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что социально-политические разногласия растут между странами Евросоюза с ухудшением экономической ситуации. При таком развитии событий ряд государств может начать отказываться от использования евро и возвращаться к национальным валютам.