Экономист рассказал о самочувствии российского бизнеса в нынешних условиях

В нынешних условиях санкционного давления западных стран успех зависит от предприимчивости конкретного бизнесмена. Об этом заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Infox. Он отметил, что трудности делают предпринимательское сообщество только крепче.

Кто-то плачет, у кого-то коматоз, а кто-то использует ситуацию для расширения бизнеса, например, чтобы «замутить» что-то новое. Всё происходящее сейчас развивается по ситуации. Люди, которые, так скажем, гибко смотрят на ситуацию, у них есть шансы не только выплатить долги, но и добиться рыночных преимуществ, — подчеркнул эксперт.

Разуваев привёл в пример удалёнку в 2020 году, пояснив, что компании, которые сделали ставку на онлайн, оказались в выигрыше и получили серьёзную прибыль. К примеру, сегодня есть предложение вместо «Макдоналдса» создать иные предприятия общепита, заключил специалист.

Что касается граждан, которые трудятся по найму, примерно 87% из них считают, что им не грозит потеря работы в ближайший месяц. 85% респондентов уверены, что в случае увольнения смогут так или иначе найти аналогичную должность. Об этом свидетельствуют данные мониторинга аналитического центра НАФИ.