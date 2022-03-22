Экономист рассказал о самочувствии российского бизнеса в нынешних условиях

Экономист рассказал о самочувствии российского бизнеса в нынешних условияхЭкономист Александр Разуваев рассказал о самочувствии российского бизнеса в нынешних условиях
В нынешних условиях санкционного давления западных стран успех зависит от предприимчивости конкретного бизнесмена. Об этом заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Infox. Он отметил, что трудности делают предпринимательское сообщество только крепче.
Кто-то плачет, у кого-то коматоз, а кто-то использует ситуацию для расширения бизнеса, например, чтобы «замутить» что-то новое. Всё происходящее сейчас развивается по ситуации. Люди, которые, так скажем, гибко смотрят на ситуацию, у них есть шансы не только выплатить долги, но и добиться рыночных преимуществ, — подчеркнул эксперт.
Разуваев привёл в пример удалёнку в 2020 году, пояснив, что компании, которые
Что касается граждан, которые трудятся по найму, примерно 87% из них считают, что им не грозит потеря работы в ближайший месяц. 85% респондентов уверены, что в случае увольнения смогут так или иначе найти аналогичную должность. Об этом свидетельствуют данные мониторинга аналитического центра НАФИ.