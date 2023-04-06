Экономист рассказал, как будет меняться экономика России под санкциями Эксперт Бессонов заявил, что экономику России ждет усиление роли государства и снижение экспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российскую экономику под санкциями ждет усиление роли государства, повышение роли внутреннего рынка и снижение избыточного экспорта, заявил NEWS.ru начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Он добавил, что в ряде секторов усилится тенденция к импортозамещению и повышению внимания к развитию высоких технологий.

Предстоит повышение роли внутреннего рынка в развитии экономики, перераспределение потребительского спроса в пользу внутреннего рынка, снижение избыточного экспорта. Кроме того, санкции вынуждают заниматься импортозамещением в ряде секторов (автомобилестроение, гражданское авиастроение, станкостроение), — заявил он.

Бессонов добавил, что в ближайшие месяцы следует ожидать начала восстановительного подъема в промышленности, который через несколько лет должен перерасти в более долгосрочный подъем. При этом предстоит период высокой занятости и низкой безработицы, что приведет к росту зарплат.