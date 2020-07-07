Экономист рассказал, как банки и правительство «грабят нас прямо сейчас»

https://static.news.ru/photo/7995235e-c12b-11ea-8fb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Михаил Хазин рассказал, как банки в рамках реализации антикризисного плана правительства «грабят» жителей России. По его словам, кредитные организации переводят рубли в доллары и отправляют их в другие страны вместо того, чтобы давать кредиты предпринимателям.

Как отметил Хазин, в начале мая критическую ситуацию в РФ смогли спасти с помощью прямых выплат. И президент Владимир Путин понял, что нет смысла давать деньги через правительство. Таким образом можно только увеличить число особняков, купленных богачами в элитных коттеджных посёлках. Намерения главы государства, отметил экономист, были видны по тому, как он продавливал кабмин на предмет выплат врачам, работающим в пандемию коронавируса. И получалось, по мнению эксперта, у президента это плохо.

Хотя что-то удалось, но там, где он не продавливал, вообще ничего не происходило. Поэтому все понимают, что нацпроекты — это та же самая история, — сказал Хазин.

Относительно антикризисного плана экономист обратил внимание на то, что банки берут деньги, но не отдают средства бизнесу. Хазин отметил, что дело не в ставке — её как раз повысили. Но ставка сможет на что-то повлиять только в случае, если кредит будет выдан. По оценке эксперта, основная проблема бизнеса в РФ сейчас — это отсутствие залоговых аукционов, ведь под развитие финансовые структуры денег не дают. Специалист призвал отдать должное Сбербанку, у которого есть офисы, где рассматриваются проекты развития.

Как подчеркнул Хазин, все выделенные правительством деньги всё ещё находятся у банков. Эксперт пришёл к этому выводу потому, что параллельно в РФ происходит либерализация валютного законодательства.

То есть, иными словами, часть антикризисного плана заключается в следующем — переводим рубли в доллары и вывозим за границу. Перевод рублей в доллары всегда означает девальвацию рубля. В силу импортного характера потребления в нашей стране, это влечёт за собой рост цен, то есть падение уровня жизни населения, — цитирует экономиста телеканал «Царьград».

Хазин отметил, что таким образом люди, которые и так беднеют, продолжат беднеть и дальше. И этот процесс является частью правительственного плана.

Ранее NEWS.ru писал, чем опасно рефинансирование кредитов в кризис, которое пытаются продавливать российские банки. Опрошенные изданием эксперты рассказали, с какими проблемами в этой связи могут столкнуться россияне сейчас и не получится ли так, что они потом будут брать в долг новые средства для рефинансирования прежней задолженности.

В мае Центробанк поддержал идею упростить банкротство для наиболее уязвимых частей населения России. При этом максимальная сумма долга гражданина не может быть выше 500 тысяч рублей и он должен пройти исполнительное производство. Также у банкрота не может быть движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.