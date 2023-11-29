Экономист рассказал, что ждет рубль при Набиуллиной Экономист Беляев заявил о риске дальнейшего ослабления рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перспективы развития российской экономики далеки от оптимизма, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев. По его словам, текущие меры, принимаемые главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, могут отрицательно повлиять на валютный курс, так как они оказывают «удушающее» влияние на экономику. Сама она в настоящий момент развивается лишь по инерции, считает он.

Пока российская экономика развивается по инерции, есть меры правительственной поддержки, льготные кредитования. Если будет такое же удушение собственной экономики и она будет действовать в сложных позициях, тогда мы потеряем оптимистические цифры по нашей экономике и это отрицательно повлияет на валютный курс, — заявил аналитик.

Финансист также подчеркнул, что сейчас в российской экономике стали происходить заминки. Об этом свидетельствует курс доллара, который постепенно возвращается к отметке в 90 рублей. Приемы, которые использует Банк России, не могут укрепить или стабилизировать курс, отмечает эксперт.

Если это продолжится, значит это будет отрицательно сказываться на рубле, причем не только по базовому варианту, а дальше будут вмешиваться спекулятивные тенденции, которые будут играть против рубля, — уточнил Беляев.

Экономист ранее заявил, что эксперты рынка не понимают, почему Эльвира Набиуллина остается во главе Центробанка РФ. По его словам, они удивлены политике финансового регулятора, «стреляющего мимо цели» и ставящего перед собой задачу достичь уровня инфляции в 4%. Беляев считает, что действующая политика Банка России неуместна и неправильна.

В то же время не все согласны с этим мнением. Ранее газета Politico внесло Эльвиру Набиуллину в рейтинг самых влиятельных людей Европы, назвав ее «разрушителем». По версии издания, она смогла предотвратить последствия санкций Запада, направленных на «опустошение казны Кремля».