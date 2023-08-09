Экономист рассказал, что может укрепить рубль Экономист Потапенко: рубль может укрепиться после визита Путина к Эрдогану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поездка президента России Владимира Путина к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану может привести к укреплению рубля, заявил экономист Дмитрий Потапенко. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что в целом рубль еще долгое время будет оставаться слабым из-за проблем в экономике и невозможности найти более объемные рынки для экспорта, кроме дружественных стран.

Дружественных стран нам недостаточно для того, чтобы наращивать объем российского бюджета, рынок маловат, а для его расширения нужны внешнеполитические изменения. Для нас крайне важен визит Путина к Эрдогану по вопросу зерновой сделки. На основании этого станет понятно, как будет развиваться экономика как российская, так и мировая, — пояснил эксперт.

Экономист считает, что планы Минфина увеличить закупку юаней также не помогут в укреплении российской валюты. Он напомнил, что несколько лет назад уже была попытка дедолларизации. Это привело только к многомиллиардным убыткам, подчеркнул эксперт. Он отметил, что юань также является волатильной валютой.

Юань тоже является волатильной валютой. Китайское правительство производит ослабление юаня для того, чтобы их экспортерам было более комфортно работать на внешнем рынке, — заключил Потапенко.

Курс доллара на Московской бирже 9 августа достиг отметки в 98 рублей, о чем свидетельствуют данные валютных торгов. Такая стоимость валюты США отмечается на торгах впервые с 25 марта 2022 года.