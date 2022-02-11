Экономист рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведёт к росту цен на товары первой необходимости, и роль правительства сейчас — не допустить линейного подорожания, заявил в беседе с NEWS.ru доктор экономических наук Никита Кричевский. По его мнению, повышение ставки в текущих условиях является не самым удачным решением и станет негативным сигналом для бизнеса. На ипотечных кредитах данная мера, по словам эксперта, отразится не катастрофически.

По поводу того, что ипотека будет неподъёмной, я бы не стал так говорить. Восемь — десять лет назад ипотека стоила 12–14% годовых, это были вполне посильные цифры. <...> С другой стороны, стоит ждать подорожания и товаров первой необходимости, потому что повышение ставки рикошетит на себестоимость. Поскольку кредиты становятся дороже и производители будут перекладывать повышение ставки в конечную цену продукции, поскольку проценты по кредиту выплачиваются из прибыли, — сказал Кричевский.

Он отметил, что ситуация будет зависеть от реакции правительства, которое не должно допустить линейного роста цен. По мнению экономиста, сейчас не самое лучшее время для повышения ставки, так как это является негативным сигналом для бизнеса.

Я считаю, что ставку нужно было оставить на прежнем уровне и вообще не трогать. Потому что экономика на 50% — это психология. И давать такие сигналы бизнесу — что мы будем повышать и дальше ставку, следовательно, берите кредиты, покупайте квартиры здесь и сейчас — это не самый лучший вариант, — резюмировал эксперт.

Накануне совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Причиной этого стал продолжающийся рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов. Кроме того, регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Таким образом, ставка выросла до максимума с марта — мая 2017 года. Также отмечается, что диапазон ключевой ставки на 2022 год увеличен до 9–11% с ранее ожидавшихся 7,3–8,3%. Ожидания по средней ключевой ставке в 2023-м повышены до 7,5–9% с прежних 5,5–6,5%, в 2024-м по-прежнему ожидаются 5–6%.