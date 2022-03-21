Экономист рассказал, чем для России опасен отказ США от её нефти

Отказ США от российской нефти — это опасный прецедент , заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов изданию Pravda.Ru. Россия потеряла с этим лишь 10% рынка, но США будут давить и на другие страны, считает он.

Эти поставки можно переориентировать на другие рынки. Но решения США создают опасный прецедент и формируют новую линию давления на Российскую Федерацию, связанную с тем, что США будут всячески стремиться убедить другие страны отказываться от покупок в первую очередь российской нефти, потому что с природным газом ситуация однозначная: Россия на европейском газовом рынке сохранит своё присутствие в ближайшие два-три года, — сказал Громов.

Он добавил, что и заменить российскую нефть на международных рынках сейчас почти невозможно: РФ поставляет около 5 млн баррелей в сутки только сырой нефти, это много для рынка.

А вот к 2030 году Европа, вполне вероятно, целиком откажется от российских энергоресурсов, признал он. Тогда России придётся переориентироваться на Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что спецоперация России на Украине и санкции против РФ осложнили поставки нефти и газа в Китай. Отмечается, что китайские инвесторы и кредиторы избегали российских поставок угля, СПГ и сырой нефти. Несмотря на это, эксперты считают, что эта ситуация является временной.