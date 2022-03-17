Экономист рассказал, чем действительно стоит запасаться в магазинах

Вместо гречки и сахара, которые производят в России, стоит закупить средства личной гигиены и бытовой химии, предупредил управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в разговоре с «Радио 1». Цены на них вырастут очень сильно, считает он.

Сейчас в магазинах можно увидеть, что инфляция началась как раз с бытовой химии и средств личной гигиены. Уходит Henkel, уходит Procter & Gamble. Это очень серьёзно. Люди сейчас запасаются гречкой и сахаром, их уже подняли на смех, потому что и гречку, и сахар производят у нас в изобилии. А вот действительно нужно закупать бытовую химию и предметы индивидуального ухода. На эти вещи космически взлетят цены, — сказал Рожанковский.

Он добавил, что инфляция на эти предметы обихода будет не менее 40%. А вот, например, одежда, по словам экономиста, подорожает не так серьёзно.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что дефицита подгузников и женских гигиенических прокладок не ожидается. В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в стране успешно функционирует свыше 15 предприятий, выпускающих данную продукцию.

Также стало известно, что профильные комитеты Госдумы собираются внести на рассмотрение палаты поправки для госрегулирования цен на ряд товаров и услуг. В перечень должны войти как раз бытовая химия, продукты питания, детские товары, строительные материалы, сeльхозудобрения, сельхозтехника, зоотовары, лекарства, медикаменты.