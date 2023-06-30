Экономист раскрыл условие для стабилизации курса рубля Экономист Липсиц назвал стабилизацию ситуации после попытки мятежа условием для укрепления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Условием для укрепления курса рубля является стабилизация ситуации после попытки вооруженного мятежа, совершенной частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», считает доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц. Комментируя экономическую ситуацию «Радио 1», он подчеркнул, что многие продолжают ожидать кадровых перестановок.

Игроки рынка еще не верят, что все завершилось. Пока не будет каких-то кадровых перемен, никто не поверит, что ситуация стабилизировалась. А когда ситуация непонятная, когда неизвестно, что произойдет в верхах, для валютного рынка это всегда фактор риска, — отметил эксперт.

Экономист пояснил, что ситуация в том числе вызвана страхом среди населения в связи с произошедшими событиями. По словам Липсица, многие россияне продолжают пытаться вывести деньги из страны.

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин ранее заявил, что ослабление российского рубля связано в первую очередь с восстановлением импорта. Кроме того, он уточнил, что при учете накопленной инфляции к курсу рубля получатся текущие значения.

30 июня 2023 года курс доллара в ходе торгов на МосБирже превысил 88 рублей в первый раз с 29 марта 2022 года. Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые более чем за год. Китайская валюта при этом подорожала на 13 копеек.