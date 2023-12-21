Экономист раскрыл сумму активов, которую Россия может конфисковать у Запада Экономист Беляев оценил сумму активов Запада в России в $103 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может конфисковать около $103 млрд, принадлежащих предпринимателям из стран Запада и хранящихся в РФ, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, такая мера может быть принята в качестве ответа на использование Западом замороженных российских активов. При этом он подчеркнул, что никаких решений по данному вопросу пока не принималось.

У нас есть активы, которые все еще принадлежат западной стороне, не переоформлено право собственности. Они от нас не ушли, и мы можем предпринять такие же меры. По предварительным оценкам, где-то около $103 млрд, хотя западники называют большую сумму, — рассказал Беляев.

Экономист отметил, что западная сторона уже несколько лет пытается найти лазейки в законах, чтобы фактически конфисковать российские активы для личного пользования. По его словам, они стараются работать в данном направлении, однако найти правовую основу для такой меры не удается.

Пока это вопрос риторики, которая продолжается в вялотекущем режиме, диалог в патовом состоянии. Но не стоит забывать, что арестованными западными активами мы распоряжаться не можем, — подытожил он.

Министерство финансов России ранее пообещало ответить на использование Евросоюзом российских активов. По словам главы министерства Антона Силуанова, в России хранится достаточно западных активов, которые хранятся «на счетах „С“».