Экономист раскрыл, стоит ли вкладываться в золото после гибели Раиси Экономист Беляев: вкладываться в золото после рекордного подорожания небезопасно

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вкладываться в золото, которое рекордно подорожало после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, не стоит, считает финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что резкое подорожание никак не отразится на финансовом рынке. Кроме того, по его словам, вкладываться в золото небезопасно, поскольку оно слишком переоценено.

Резкое подорожание золота ничем не грозит финансовому рынку. Золото слишком переоценено в глазах тех, кто думает, что золото является безусловным якорем и фундаментом, на котором покоится все остальное, — пояснил экономист.

Как отметил Беляев, золото действительно является элементом защиты от обесценивания денежных активов, но только до тех пор, пока его не предстоит использовать. По словам аналитика, у многих укоренилось представление, что золото всегда можно продать или обменять.

Считается, что золото можно всегда продать, обменять и оно служит фундаментом. Это в умах укоренилось прежнее представление, до тех пор, пока не дошло до дела. Нет никакой уверенности, что, когда наступят критичные времена, золото сыграет свою роль, — заключил Беляев.

Ранее стоимость золота выросла на 1,4%, побив исторический рекорд. Цена драгметалла составила $2450 за унцию. Этот показатель обошел прошлый внутридневной рекорд, который был достигнут в апреле. Эксперты утверждают, что на это повлиял рост геополитической напряженности на Украине и Ближнем Востоке, а также спрос на рынках в странах Азии, особенно в Китае.