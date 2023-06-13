Экономист раскрыл причину возможного ухода банков с российского рынка Экономист Кульбака: из России могут уйти банки с иностранным капиталом

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Часть банков может уйти с российского рынка из-за нахождения под иностранным управлением, заявил экономист Николай Кульбака. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что для организаций с долей иностранного капитала работа в России становится тяжелой и неудобной. Кроме того, это может грозить банку проблемами на Западе.

Речь, по всей видимости, идет о тех организациях, которые находятся под иностранным управлением. Эти банки будут постепенно уходить, потому что с Россией им работать тяжело, очень неудобно и опасно. Это основная причина, — заявил экономист.

По словам эксперта, возможный уход финансовых организаций может быть связан с невыгодным положением российской экономики. Для жителей страны сокращение количества иностранных банков будет грозить подорожанием услуг и снижением их качества из-за падения конкуренции внутри отрасли, подчеркнул Кульбака.

Руководитель рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов ранее заявил, что из России могут уйти около 50 банков в ближайшие три года. По его словам, причины и вероятность в значительной степени определяются типами финансовых организаций. Что касается вероятности ухода с российского рынка крупных иностранных банков, то, как уточнил эксперт, наблюдается сокращение их бизнеса, но решения будут зависеть от их владельцев и менеджеров.