Экономист раскрыл последствия повышения акциза на вино Экономист Черниговский: повышение акциза на вино приведет к росту его цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение акциза на вино приведет к росту цен на него, рассказал в беседе с «360» экономист Максим Черниговский. По его словам, также снизится объем розничной реализации этой алкогольной продукции.

Повышение акциза однозначно приведет к тому, что винодельческая продукция вырастет в цене, что в свою очередь, приведет к тому, что объем розничной реализации винодельческой продукции, в том числе российского производства, снизится в России, — объяснил эксперт.

Экономист отметил, что Россия всегда славилась виноделием, однако сейчас страна находится на шестом месте в мире по потреблению тихих игристых вин, а по производству — на 12.

Эксперт добавил, что с 1 мая 2024 года повысили налог на тихие и игристые вина, из-за чего объем розничной реализации этого алкоголя может сократиться на 10-15%. Для того, чтобы поддержать винодельческую отрасль в России, нужно обнулить акциз и попробовать ввести другие меры, подытожил Черниговский.

Ранее Дмитрий Киселев заявил, что чрезмерный импорт душит отечественное виноделие. По его словам, во избежание этого следует поднимать ввозные пошлины. Кроме того, наблюдается затоваренность данным продуктом, что приводит к ситуации, при которой производители не всегда могут реализовывать вина в желаемом объеме, добавил Киселев.