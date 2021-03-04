Экономист раскрыл, как спасти Россию от роста цен на продукты

https://static.news.ru/photo/f8035452-7d20-11eb-bb65-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на продукты можно снизить, если уменьшить налоги, печатать меньше денег и снять ограничения с импорта. Об этом заявил эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

ЦБ стоит не печатать столько денег, также стоит меньше денег правительству собирать в налогах, чтобы не было соблазна их потратить, — цитирует его Ura.ru.

Он также заявил, что санкции на импортные продукты не привели, как ожидалось, к развитию местного производства. Из-за этого только цены повысились.

Как отметил Жаворонков, с 2014 года цены в России выросли более, чем на 65%. При этом ростом зарплат может похвастаться малое количество граждан.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена — 110 рублей за литр. Стоимость килограмма сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей соответственно. Эти цены будут действовать до 1 апреля.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о докладе Bloomberg, согласно которому Россия отнесена к «горячим точкам» по росту цен на продукты. Такая информация не соответствует действительности, заявил он в разговоре с журналистами. Пескова попросили прокомментировать данные компании NielsenIQ о том, что более половины россиян почувствовали последствия пандемии на собственных доходах, а 70% граждан экономят в том числе на продуктах питания, а также данные агентства Bloomberg, которое включило Россию в список «горячих точек». Его также спросили о методах борьбы с такой ситуацией, в частности о продуктовых сертификатах. Представитель Кремля отметил, что подобная инициатива уже разрабатывается.