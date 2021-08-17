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Экономика

Экономист назвала предвыборным популизмом идею снизить пенсионный возраст

11:17, 18 августа 2021
Экономист назвала предвыборным популизмом идею снизить пенсионный возраст Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Идея о снижении пенсионного возраста — лишь предвыборный популизм и за этими словами реальных действий не последует. Об этом «Царьграду» рассказала доцент Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова.

Это абсолютно предвыборный популизм. К сожалению, используется история с пенсиями, как рычаг, механизм, уже неоднократно,считает эксперт.

Она объяснила, что экономика в стране сильно страдает, когда издаётся закон, а потом он отменяется. Поэтому сообщить россиянам о том, что снова вернётся старый пенсионный возраст это не значит накопить эти пенсии и наполнить Пенсионный фонд

Оганова полагает, что принятие закона о снижении пенсионного возраста не будет означать, что сразу же начнутся выплачиваться деньги — на сегодняшний день Пенсионный фонд пуст и люди должны понять, что нет никакой волшебной палочки, которая при одном взмахе решит все проблемы, и сразу появятся деньги на безбедную жизнь.

Накануне группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Соответствующий документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.

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