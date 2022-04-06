Экономист раскритиковал отношение ЦБ к криптовалюте

Криптовалюта не сможет заменить рубль вопреки опасениям Центробанка, сообщил председатель совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков изданию Pravda.Ru. Угрозы того, что рынок криптовалют начнёт неподконтрольно развиваться и создаст сложности для ЦБ, он не видит.

Я бы не опасался криптовалюты. Она всё же не является фиатной валютой (платёжным средством, чью ценность устанавливает правительство. — NEWS.ru), в обращении не участвует, поэтому рубль не заменит, оснований для этого нет. У Центрального банка есть опасения, что в текущей ситуации может быстро начать развиваться рынок криптовалют, а поскольку регулирования этого рынка на сегодняшний день нет, могут возникнуть проблемы. Я же пока не вижу угрозы со стороны криптовалют, — сказал Костиков.

Ранее первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что криптовалюты могут стать средством платежа и заместят рубль при массовом приобретении россиянами. По мнению Юдаевой, это в итоге негативно скажется на экономике страны.

В свою очередь президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин сообщил, что Центробанк РФ не понимает, как работает криптовалюта, и видит угрозу своим интересам. Центральные банки могут ограничить возможность страны принимать и обменивать криптовалюту на национальные деньги, но это только двигает криптовалюту на серый рынок, сказал Припачкин.