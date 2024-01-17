Экономист раскритиковал ограничения выдачи ипотечных кредитов Экономист Беляев: ограничения в ипотеке нанесут вред строительной отрасли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запреты в экономике, кроме нелегальных операций, не продуктивны в рыночных отношениях, редко достигают своих целей и наносят больший вред другим отраслям, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Таким образом он прокомментировал поступивший в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность Банка России ограничить с 1 июля выдачу ипотечных кредитов гражданам.

Авторы проекта полагают, что данная мера будет способствовать снижению закредитованности россиян. Они также считают, что это поможет предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями.

Центробанк должен был посмотреть, почему вообще растет кредитная задолженность. Это во многом кроется в жесткой денежно-кредитной политике самого ЦБ, который поставил себе цель так бороться с инфляцией и в итоге затрудняет работу собственной экономике, не замедляя инфляцию. Эти ограничения добьются затруднительного положения для строительной отрасли, которая и так сейчас испытывает большие сложности, потому что купить квартиры без ипотечного кредита мало кто в состоянии, — сказал эксперт.

Он также отметил, что для подавляющего большинства россиян улучшить свои жилищные условия возможно только с помощью ипотеки. Попытки навести порядок в этой сфере с помощью ограничений будут неэффективны.

Цена квартир растет, потому что застройщики видят повышение спроса. Здесь должны включаться не запреты, а ограничение и контроль со стороны ФАС. Безгранично цены повышать нельзя, — заключил экономист.

Ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что выдача льготной ипотеки стала для российских банков убыточной. По его мнению, необходимо повысить размер субсидий для финансовых организаций по льготной ипотеке и сделать ее выдачу более адресной.