Экономист раскритиковал налог на заказ товаров из-за границы Экономист Пронько: налог на товары из-за границы создают для пополнения бюджета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экономический обозреватель Юрий Пронько считает, что новый налог, который собираются ввести на заказ товаров из-за границы через маркетплейсы, придумали, чтобы пополнять бюджет за счет обычных граждан. Комментируя ситуацию, эксперт подчеркнул, что становится все больше «поборов» с россиян, пишет «Царьград».

Еще больше налогов, сборов и иных поборов с граждан. Ишь чего решили — поднять уровень своих семей. Нечего, — высказался Пронько.

Пронько пояснил, что заказы физических лиц из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог. По его словам, они будут облагаться налогами вне зависимости от суммы покупки.

«Ведомости» со ссылкой на источник ранее сообщили, что власти России отменят беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа. Это произойдет, когда вступят в силу поправки в законодательство Евразийского экономического союза. Концепция предусматривает уплату обязательных сборов при покупке товаров физлицами.

До этого врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что любой импорт в Россию должен облагаться справедливой пошлиной, стране не нужны пороги беспошлинной торговли. По его словам, такие пороги лишь искажают картину внешней торговли.