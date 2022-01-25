Экономист раскритиковал «истерику» по поводу курса рубля

Колебания курса евро и доллара к рублю в России даёт возможность заработать спекулянтам, заявил экономист Александр Трахтенберг изданию АБН. Мнения о грядущем серьёзном обвале рубля он назвал истерикой.

Единственное, что я могу сказать, большинство экспертов либо просто впадают в истерику, либо работают «на заказ». Мы помним по 2014 году, какая была истерия, прогнозировали курс 200 рублей за евро и доллар. Сейчас впервые валютные резервы ЦБ либо равны, либо превышают всю задолженность в иностранной валюте всех на территории РФ. Такое встречается в мире не часто, — сказал Трахтенберг.

Он добавил, что Центробанк может устанавливать оптимальный курс. А перепады валюты Трахтенберг считает отличной возможностью для финансовых спекулянтов.

Ранее рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России резко выросла после заявлений российской стороны о безрезyльтатности переговоров с НАТО. Стоимость страховки от российского дефолта подcкочила на 19%.

Также управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что при негативном развитии событий вокруг Украины курс доллара может вырасти до 85–90 рублей в течение следующих 30 дней. По его словам, с таким кризисом Россия столкнулась впервые.