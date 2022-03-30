Экономист раскритиковал идею создать новую общемировую валюту

Создание новой общемировой валюты, которая не привязана к экономике страны, — это утопия, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев изданию Lenta.ru. Согласовать некую наднациональную валюту, помимо доллара, не удастся, считает он.

Мы видим, что противоречия национальной экономики и национальные интересы настолько сильны, что согласовать какую-то общую валюту, наднациональную, помимо доллара, которая бы принималась всеми, — это утопия в чистом виде, — рассказал Беляев.

Использовать биткоины в международных экономических отношениях тоже не удастся, отметил экономист.

Платёжную единицу для расчётов с дружественными странами назвал странной для современного мира вещью и экономист Николай Кульбака. Он напомнил, что её пытались ввести в СССР, когда в рамках советской системы существовал некий условный рубль для торговли. Он объяснил, что такая валюта подойдёт только для торговли внутри закрытой системы.

Ранее сирийский посол в Москве Риад Хаддат заявил, что Сирия призывает отказаться от доллара и готова обсуждать с Россией расчёты в национальных валютах. Он добавил, что страна может начать сотрудничать с республиками Донбасса и рассматривает возможность обсудить их признание.