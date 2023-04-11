Экономист раскритиковал идею Костина о новой приватизации Экономист Беляев назвал идею Костина о приватизации несвоевременной

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Российской экономике совершенно не нужна приватизация, потому что она несвоевременная и не решит никаких вопросов, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его мнению, сейчас не ясно, что можно приватизировать, потому что малые и средние компании и так находятся в частном секторе. Беляев считает, что на данный момент пакеты оборонных, стратегических и предприятий экономической безопасности страны обязательно должны быть под контролем государства.

Костин исходит из ложной посылки, которую исповедовали Гайдар и прочие, что сумма эффективности отдельных предприятий равнозначна с повышением интереса государства, но не всегда так бывает. Если речь идет о крупных компаниях, то сейчас мы прежде всего должны думать об оборонной, стратегической и экономической безопасности страны. Пакеты этих предприятий должны находиться в руках государства, — сказал Беляев.

Частные интересы не всегда совпадают с государственными, но государственный приоритет должен быть важнее, добавил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов и привлечь в экономику дополнительно 70 трлн рублей за счет расширения госдолга. В опубликованной статье Костин выделил три приоритета развития страны: строительство логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск отраслей промышленности и укрепление обороноспособности.

Костин предложил финансировать реализацию этих задач с помощью приватизации, активного расходования финансовых резервов и госдолга, а также перераспределения средств бюджета. Приватизация, по мнению главы ВТБ, позволит не только пополнить бюджет, но и придать сильный импульс развитию сфер, где важна инициативность и быстрое принятие решений.