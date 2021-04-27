Работы в Дании гарантировали достройку «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/cfcf2c9e-a765-11eb-883e-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

После начала строительства «Северного потока — 2» в водах Дании будущее газопровода в европейской экономике не вызывает сомнений. Об этом в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По мнению эксперта, если бы Дания не тормозила ранее проект, он был бы реализован ещё в 2019 году. Теперь завершение работ на этом проблемном участке будет зависеть только от скорости трубоукладки «Академика Черского» и баржи «Фортуна». Несмотря на то что возможности этих судов ограничены, ведь они создавались под менее сложные проекты, работы идут.

Сомнений и вопросов по запуску «Северного потока — 2» нет ещё с декабря 2020 года. С тех пор позиция не поменялась, а все факты, поступающие сегодня, подтверждают, что реализация проекта идёт по плану, — заявил Пикин.

По словам эксперта, датский участок — это не финал эпопеи, ещё нужно будет провести работы в немецких водах. Но процесс движется к завершению согласно плану, анонсированному Nord Stream 2 AG, считает он.

Специалист отметил, что проблемы у «Северного потока — 2» могут возникнуть после его реализации. Ранее была введена в действие Газовая директива ЕС, вдвое сократившая загрузку газопровода. Другая проблема связана с внутренними трениями в ФРГ, где некоторые политики, в том числе из ХДС/ХСС, лоббируют заморозку проекта на два года. Кроме того, на экспорт энергоресурсов в страны ЕС может оказать некоторое влияние и углеродный налог.

По углеродному налогу я не вижу проблем для Nord Stream 2 AG. Природный газ даёт меньшее количество выбросов, чем уголь и другие углеводороды. Об отказе от угля заявили почти все страны ЕС — только Польша держит оборону, — подчеркнул Пикин.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Ранее сообщалось, что на территории Дании начались работы по подводной прокладке трубопровода «Северный поток — 2», которые завершатся в мае 2021 года. Затем начнутся работы на территории Германии.