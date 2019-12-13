https://static.news.ru/photo/acee49ba-1d98-11ea-910a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jianming Tian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В заключение «первой фазы» торговых соглашений между США и Китаем важны детали, так как сам договор может оставить «неприятное послевкусие». Необходимо выяснить, действительно ли по вопросам величины закупки КНР сельхозпродукции и отмены введённых пошлин удалось найти точки соприкосновения, или в этом подвижки будут носить скорее символический характер.

Данное заявление для NEWS.ru сделал руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Также, подчёркивает эксперт, важным вопросом является наличие текста соглашения. В середине октября договорённости были достигнуты на словах. Возможно, что сейчас будет подписана подтверждающая их декларация. А сам текст подготовят уже ко «второй фазе», к которой стороны перейдут только после выборов президента США.

Так или иначе, достигнутые сейчас договорённости будут сильно отличаться от того, что предполагалось заключить на форуме АТЭС в столице Чили. «Счастливым финалом» истории станет не только отсутствие повышения пошлин 15 декабря на китайские товары объёмом в $156 млрд, но и в высокой степени это ещё и полная отмена ранее введённых пошлин на товары объёмом в $112 млрд. Другой исход может добавить негатива к продажам, которые могут и так случиться по факту сбывшихся ожиданий, — говорит Максименко.

Кроме того, отмечает экономист, очень чувствительным к реакции мировых финансовых рынков на соглашение США и Китая может стать российский рынок. Это крайне важно в контексте решения заседания Банка России 13 декабря, которое предопределит интерес и лимиты зарубежных инвесторов к российским активам на будущий год.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договорённостей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя государствами. Китай пойдёт на уступки в сфере закупок агропромышленной продукции, а Штаты ослабят пошлины.