Экономист призвал снять валютные ограничения в России, чтобы укрепить рубль Экономист Чирков призвал снять валютные ограничения в России, чтобы укрепить рубль

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России необходимо отменить валютные ограничения, это нормализует работу рынка и немного укрепит позиции рубля, заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. По его мнению, если российская валюта немного ослабнет по отношению к зарубежной, это стабилизирует экономическую обстановку в мире, пишет «Радио 1».

Если снять все валютные ограничения, наверное, рубль станет в краткосрочной перспективе чуть-чуть повыше, а дальше будет нормальная работа рынка, и в этом плане никаких опасений быть не может. Кроме того, мне кажется, наоборот, надо снимать ограничения, чтобы рубль немного ослабел к мировым валютам для нормальной ситуация в экономике. Да, в настоящее время есть риск, что это не сработает, так как западные валюты очень сильно обесцениваются, инфляция бьёт по ним, — заверил Чирков.

Он также поддержал инициативу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая выступила против искусственного запрета на иностранную валюту. Экономист напомнил, что россиянам тоже иногда нужно покупать доллары или евро. При этом Чирков отметил, что правительство РФ должно делать рубль более выгодным для граждан, но не путем запрета иностранной валюты.

Это надо делать мягкими экономическими факторами, которые очень хорошо работают. Так, рубль выигрывает по многим параметрам: это и процентные ставки, и ликвидность, и отсутствие необходимости в конвертации в случае, когда нужно потратить деньги и т.д, — резюмировал экономист.

Ранее Набиуллина отвергла возможность введения запрета на хождение доллара и евро в России. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она заверила, что в РФ также не запретят операции с другими иностранными валютами. Набиуллина отметила, что россияне смогут сохранить свои валютные вклады и сбережения.