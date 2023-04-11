Экономист призвал Россию прекратить соблюдать «западные правила» Экономист Колташов назвал ошибкой России соблюдение «западных правил» в условиях санкций

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Соблюдение Россией «западных правил» является ошибкой и в условиях санкций нужно прекратить это делать для улучшения экономического положения страны, заявил экономист Василий Колташов. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что Запад спокойно нарушает права России, запрещая подавать в международные суды, нарушая правила торговли и не давая государству спокойно распоряжаться своей собственностью и деньгами.

Это вопрос не просто увеличения ВВП, как у КНР, а развития и выживания. Это необходимость, продиктованная обстоятельствами. <...> Они посягают на наши права, связанные с торговлей, собственностью, деньгами. Они запрещают подавать в суды на санкции, чтобы отстаивать свои права по законам. В этом положении Россия более года живет, старательно оберегая западные правила, — пояснил экономист.

Он уточнил, что экономический рост России зависит от того, какие шаги будут предприняты в ближайшее время. По мнению эксперта, государству необходимы смелые меры, которые смогут ударить по Западу. Колташов пояснил, что повторить китайский путь, в рамках которого США дали КНР возможность торговать на международных рынках и открывать свои производства, у России не получится.

Россия для США является «мятежником», который не хочет отдавать нефть и газ под американское управление, поэтому Соединенные Штаты всегда будут вставлять РФ палки в колеса, — заключил экономист.

Колташов ранее назвал грамотные действия федеральных властей России и слабость Запада причинами успешного противостояния санкционному давлению. По его словам, США оказывали давление на третьи страны, но ничего не смогли им предложить и в итоге исчерпали запасы их доверия.