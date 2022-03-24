Экономист призвал разрешить российским виноделам импортное сырьё

Нужно разрешить российским виноделам использовать импортное сырьё, чтобы избежать дефицита продукта, заявил кандидат экономических наук, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский изданию Lenta.ru. Сейчас оно запрещено для российских производителей законом о виноградарстве и виноделии.

Ситуацию надо поменять и разрешить отечественным виноделам использовать импортное сырье. Тогда они полностью смогут обеспечить своей продукцией отечественный рынок. Производственные мощности на сегодняшний день используются примерно на 60%, катастрофически не хватает виноматериала, это главная проблема, — сказал Черниговский.

Он добавил, что в России есть около 100 тысяч гектаров под виноградники, а их требуется 250 тысяч. Так как за последние восемь лет площадь территорий увеличилась на пять тысяч гектаров, то чтобы закрыть потребность, понадобится 30 лет.

Черниговский отметил, что не ожидает дефицита, но импорт вин сильно подорожает.

Ранее сообщалось, что геополитическое напряжение, девальвация рубля и логистические проблемы могут привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% в годовом выражении. Ожидаются последствия, сравнимые с кризисом 2014 года. Дистрибьюторы уже работают над изменением логистических маршрутов и расчётов с поставщиками.