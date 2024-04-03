Экономист призвал поменять отношения с отказавшимися от карт «Мир» странами Экономист Беляев призвал сделать выводы об отказавшихся от карты «Мир» странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России необходимо сделать вывод о взаимоотношениях со странами, которые отказались от платежной системы «Мир», заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, их место готовы занять Таиланд, Куба, Маврикий и Шри-Ланка, куда поедут российские туристы.

Отказ ряда стран от карт «Мир» не повлияет на саму устойчивость нашей платежной системы. Это не окажет никакого влияния. Это дело добровольное. Они добровольно присоединились и добровольно отключились. Это их решение, которое является больше политическим актом, чем экономическим, показывает их слабину перед США, что они находятся под их влиянием. Для нас это дополнительный сигнал сделать вывод о наших взаимоотношениях с этими странами, в том числе экономических, — заявил он.

До этого посол РФ в Лаосе Владимир Калинин рассказал, что в азиатской стране начали принимать карты «Мир». По его словам, пользователи платежной системы могут снять лаосские кипы в местных банкоматах в тестовом режиме. Калинин считает «неоправданным», что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью у россиян. Открытие дополнительных авиарейсов привлечет в эту страну больше туристов из РФ, уточнил дипломат.