Экономист призвал не переоценивать вероятную сделку ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/feb40ece-78e7-11ea-a11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Риски на фондовой бирже по-прежнему остаются. Поэтому на рынке может присутствовать волатильность, считает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Он отметил, что на данном этапе позитивным фактором послужила статистика по динамике распространения коронавируса. Согласно данным Johns Hopkins University на 7 апреля, количество новых случаев относительно предыдущего дня уменьшилось. В течение нескольких дней наблюдается устойчивая тенденция к замедлению, что служит позитивным триггером для инвесторов в отношении рисковых активов.

Сейчас рост нефтяных котировок ограничен ввиду того, что фактически весь рост прошёл на фоне словесных интервенций лидеров разных стран о том, что они готовы сократить добычу, — пояснил Абрамов NEWS.ru.

При этом, подчеркнул он, уже поступают новости о том, что США и Канада не будут участвовать в сделке ОПЕК+. Однако, напомнил экономист, Россия неоднократно говорила, что сократит добычу только при условии присоединения к сделке Соединённых Штатов.

Тем не менее даже если теоретически ОПЕК+ заключит в каком-либо виде новое соглашение, то фактически дисбаланс по разным оценкам составляет от 20 млн до 30 млн баррелей в сутки. Это значит, что избыток сырья всё равно будет оставаться.

Ключевым драйвером для нефти в ближайшие месяцы Абрамов назвал восстановление производства и рост спроса на нефтепродукты. Однако потенциал такого роста пока ограничен $40 за баррель, уточнил он.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в комментарии для NEWS.ru предрёк стоимость $35 за баррель на фоне обещаний сократить добычу нефти.