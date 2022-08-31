Экономист призвал лишить прав на патенты недружественные России страны Экономист Колташов: враждебные страны нужно лишать прав на интеллектуальную собственность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все недружественные России страны нужно лишить интеллектуальной собственности, заявил экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он считает несправедливыми запреты иностранных компаний на использование своих технологий. Эксперт полагает, что подобные ограничения не должно соблюдаться в текущих условиях, потому что производство высокотехнологичной продукции остается сложной задачей для России.

Возникла странная ситуация, мы все еще признаем их привилегии, которые они сами себе дали в отношении интеллектуальных продуктов. Запрещают нам пользоваться технологиями. Это все должно стать законным. У нас есть перечень недружественных государств, утвержденный правительством, они все должны потерять право на интеллектуальную собственность, — заявил экономист.

Колташов признает, что в России делалось недостаточно для преодоления сложностей с производством изделий микроэлектроники, собственного оборудования и станков. По его словам, вступление России в ВТО позволило извлечь максимум выгод для экспортеров стали, но не дало развиваться высокотехнологичным сферам. Из-за этого в условиях санкций возникли проблемы с поставками промышленного оборудования, станков и комплектующих. Обеспечить страну нужными товарами сейчас позволяет параллельный импорт, рассказал эксперт.

Президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем ранее рассказал, что в России много перспективных стартапов в биотехнологиях и биомедицине, а также в области разработки новых материалов. По его словам, страна обладает серьезным потенциалом в IT-сфере. Эксперт считает, что из всех стран БРИКС Россия находится в наиболее выигрышной позиции для развития, так как владеет не только энергоресурсами, но и большими запасами плодородной земли и пресной воды.