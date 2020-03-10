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Рубль хоть и менее стал чувствителен к колебаниям цен на нефть, но всё-таки привязка к нефти никуда не делась, сообщил NEWS.ru экономист, доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков. Он подчеркнул, что с 2008 года положение вещей не изменилось. Единственным плюсом стала меньшая подверженность населения панике.

По его словам, текущая ситуация указывает на наложение множества факторов в одни и те же временные рамки — распространение коронавируса, сокращение производства в Китае, сокращение потребления нефти и сделка ОПЕК+.

Вот это всё сформировало такой новостной фон. Даже Трамп написал в своём Twitter, что во всём, в сложившейся ситуации, виновата Россия и фэйк-ньюз. Ведь от неё пострадал весь мир. Тут не та ситуация, когда только мы Россия падаем, — отметил аналитик.

Колмаков пояснил, что 9 марта РФ не торговалась, однако рынки «сыпались» очень активно. При этом фиксировался рост фарм-компаний. Он назвал это «сигнальчиком» о том, что базовая подоплёка сложившейся ситуации «именно вирус и неуверенность в том, что происходит».

Потому что новости пока говорят об ухудшении ситуации с вирусом имею в виду. А это значит сокращение производства и дальнейшее нарастание неуверенности, — добавил экономист.

Он также сообщил, что падение курсов и бирж в первую очередь ударит по тем, у кого есть средние сбережения или предпринимательские доходы в связи с сокращением потребительского спроса, предпринимательской активности и бизнес уверенности.

Деловая уверенность уже пошла вниз и ни вчера, а последние два месяца. Как раз на фоне новостей. А как раз наиболее защищёнными в этом смысле, как мне кажется, это, как ни странно, бюджетники, — отметил Колмаков.

Аналитик подтвердил, что запас прочности рубля очень высокий, поэтому государство сможет в ближайшие несколько лет обеспечить выплату зарплат, пособий на родившихся детей и льготной ипотеки.

Как писал NEWS,ru, ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сообщила, что Банк России 10 марта будет работать на внутреннем рынке с инструментами «тонкой» настройки и объёмами в пределах 500 млрд руб., чтобы сгладить амплитуду валютных колебаний. По мнению эксперта, без участия регулятора доллар поднялся бы в моменте к 75 руб. без проблем.