Экономист предупредила о риске девальвации рубля на фоне санкций

https://static.news.ru/photo/4460a890-9a8b-11eb-8f6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В связи сложной геополитической обстановкой и возможным оттоком капитала из России может произойти девальвация рубля. Такое мнение выразила доцент кафедры финансов и цен РУЭ им. Плеханова Диана Степанова.

Определяющим фактором для валютного курса рубля по-прежнему остается нефть. Однако позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок, — констатирует специалист, чьи слова приводит агентство ПРАЙМ.

По её словам, в ближайшие месяцы ожидается нарастание геополитических рисков, что приведёт к осложнению экономической ситуации в стране и к усилению давления на Россию на мировой арене, включая возможные санкции. В этой связи не стоит рассчитывать на укрепление курса рубля.

Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и третьей волны коронавирусной инфекции девальвация возможна в качестве ответа правительства на эту ситуацию и на ухудшение темпов экономического роста. Поскольку мировая экономика в условиях пандемии восстанавливается низкими темпами, это также создаёт давление на российскую валюту.

Как ранее писал NEWS.ru, девальвацию рубля из-за западных санкций предсказал и экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. По его словам, девальвация российской национальной валюты возможна при введении более жёстких санкций со стороны США и стран ЕС.