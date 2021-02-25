Экономист предупредил об угрозе обесценивания рубля

https://static.news.ru/photo/7e50a8c6-7776-11eb-b32d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской национальной валюте грозит стремительное обесценивание, которое может начаться уже в ближайшее время. Об этом заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Он пояснил, что на мировых рынках «надувается пузырь». Ожидается, что он лопнет в течение двух месяцев, и это может опровергнуть оптимистичные прогнозы экспертов об укреплении рубля.

И как бы доллар ни ругали, если это случится, если, скажем, акции компании Tesla обвалятся в десять раз, начнётся массовое бегство в доллары. А значит — от рубля, — сказал экономист в интервью MK.RU.

По словам Гринберга, такой сценарий весьма вероятен, так как современные биржевые операции носят спекулятивный характер и никак не связаны с реальной экономикой. Он также добавил, что Россия постоянно будет находиться в ожидании нового витка девальвации, если не сократит своё технологическое отставание от западных стран.

Ранее NEWS.ru писал, что финансовый и биржевой аналитик Степан Демура назвал условие, при котором стоимость доллара США может снизиться до 30 рублей. По его словам, это станет возможным в результате проведения в РФ деноминации. При этом специалист уточнил, что необходимость в такой операции возникнет, когда доллар достигнет отметки в 125–127 рублей. Сейчас, при курсе 73–77 рублей за доллар, проведение деноминации не имеет смысла.