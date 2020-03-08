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Из-за обвала фондовых рынков российский ВВП может сократиться в долларовом выражении с 1,65 трлн до примерно 1 трлн. Такой прогноз дал специалист по экономике России, старший фелло-резидент Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.

Он назвал очевидной тенденцию вывода иностранными инвесторами средств из российских акций в условиях резкого снижения стоимости нефти.

Российские акции — это нефтяная игра. Они, как и рубль, обычно тесно коррелируют с ценой на нефть. Сейчас мы видим, как бумаги «Роснефти» и «Газпрома» падают вслед за нефтяными котировками, — цитирует Ослунда ПРАЙМ.

Вероятное сокращение ВВП означает, что Россия будет располагать гораздо меньшим количеством ресурсов как в международной торговле, так и на политической арене, отметил эксперт. По его мнению, такое развитие событий в случае непродуманной экономической политики может привести страну к длительной стагнации.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Вслед за нефтью обвалился и курс рубля, писал NEWS.ru.