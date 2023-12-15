Экономист предупредил о серьезном повышении цен на смартфоны в 2024 году Экономист Разуваев предрек серьезное подорожание смартфонов в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость смартфонов в России резко пойдет вверх после наступления 2024 года, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев. По словам специалиста, это обусловлено общей ситуацией с полупроводниками, а также подорожанием импорта и истощением старого запаса техники в России. Помимо смартфонов, другая техника также может подорожать.

Специалист подчеркивает, что рост цен на смартфоны и другие импортные товары будет неизбежным. Это связано с тем, что курс рубля по отношению к другим валютам упал. При этом спад инфляции, прогнозируемый Центробанком РФ, не изменит ситуацию, так как в этом случае речь идет о годовом индексе, считает эксперт.

С Нового года абсолютно точно подорожают смартфоны. Связано это и с ситуацией с полупроводниками, и ситуацией с импортом в целом. Хоть Центробанк и прогнозирует спад инфляции весной 2024 года, все-таки надо понимать, что речь идет о годовом индексе. Так что практически вся бытовая техника, машины и сложная электронная продукция серьезно прибавят в цене, — предупредил экономист.

Как сообщалось ранее, в следующем году в России также может подорожать горький шоколад. По словам гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, разница в стоимости может составить примерно 40%, что связано с ростом цен на какао-бобы.