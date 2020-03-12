Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская экономика столкнулась с переходом в предкризисное состояние. А в такие периоды растут процентные ставки по депозитам и кредитам, включая ипотеку, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его мнению, на заседании совета директоров Банка России 20 марта ключевая ставка не только не будет снижена, но и может быть повышена на 25 базисных пунктов — до 6,25%.

Среди основных предпосылок ужесточения денежно-кредитной политики Банка России — рост инфляционных рисков из-за резкой девальвации рубля, приведшей к удорожанию импорта, — цитирует экономиста РИА Новости.

Осадчий отметил, что усиление оттока капитала из России способствует росту доходностей на фондовом рынке. После обвала 9 марта доходность ОФЗ выросла примерно на 1 процентный пункт. Следом должны отреагировать ростом ставок рынок МБК, рынок розничного и корпоративного кредита, а также рынок депозитов.

Эксперт добавил, что Центробанку пока что удаётся ослаблять негативные тенденции на финансовом рынке за счёт валютных интервенций. Однако его возможности по стабилизации финансового рынка в условиях падения цен на нефть и давления на рынки развивающихся стран из-за коронавируса не безграничны, предупредил Осадчий.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предположил, что ипотечные ставки могут увеличиться, если Центробанк решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля.

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