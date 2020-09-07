Экономист предупредил о риске застоя в российской экономике

https://static.news.ru/photo/1969a4c0-f1ad-11ea-896f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России нужны темпы роста ВВП в два-три раза выше, чем 2–2,5%, которые были заложены в план восстановления экономики. В противном случае застоя избежать не удастся, считает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

По прогнозам НРА, в 2020 году российская экономика упадет на 4%, а в 2021-м — вернётся к росту на 2%.

Ожидаемые темпы роста, заложенные в плане восстановления экономики (2–​2,5%), являются, на наш взгляд, крайне низкими для развивающегося рынка и могут быть охарактеризованы словом «застой», — цитирует Гришунина РИА Новости.

По его мнению, такие темпы роста не позволят быстро восстановить доходы населения, а интерес инвесторов к российской экономике может существенно снизиться или вовсе пропасть. Кроме того, постоянная угроза санкций повлечёт девальвацию рубля даже при условии ослабевающего к другим валютам доллара, предположил экономист.

Он добавил, что темпы роста экономики должны быть гораздо выше запланированных, а России нужен новый «большой скачок».

Как ожидается, в течение недели будет представлен обновлённый официальный прогноз социально-экономического развития России на 2020 год и ближайшие три года. Предполагается, что ожидания по динамике ВВП в нём будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда в 2020 году прогнозировался спад на 4,8%.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев прокомментировал падение рубля по отношению к доллару и евро. По его словам, снижение курса надо «пережить».