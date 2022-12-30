Экономист предупредил о последствиях для стран из-за потолка цен на нефть Эксперт Джафарли: одобрившие потолок цен на российскую нефть страны ждут последствия

Фото: Gazprom/Global Look Press

Азербайджанский экономист Натик Джафарли заявил, что ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти странам. подключившимся к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. При этом в первую очередь введение потолка цен коснется компаний, занимающихся страховкой и логистикой сырья из РФ. Слова экономиста приводит РИА Новости.

Введение потолка цен со стороны западных стран коснется тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время — это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет, — сказал Джафарли.

Он отметил, что западные страны, предложившие и подключившиеся к решению о введении потолка цен, и так не покупали российскую танкерную нефть, а нефть, передающаяся в Евросоюз по трубопроводу находится «в стороне и от санкций, и от потолка цен». В этой связи указ президента Путина экономист назвал страховкой внутренних игроков, «которые могли бы обходными путями продавать нефть тем странам, которые подключились к потолку цен».

Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в настощий момент рынки не очень жестко отреагировали на происходящее, однако в будущем Джафарли ожидает там «определенную напряженность».

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.