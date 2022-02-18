Экономист предупредил, когда начнут падать ставки по банковским вкладам

Ставки по банковским депозитам начнут падать при снижении инфляции и ключевой ставки, сообщил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в разговоре с АБН. Он предупредил, что в этот момент могут активизироваться банки с сомнительным финансовым состоянием и репутацией.

Они обещают космические проценты по вкладам, а ЦБ не сможет или не захочет отозвать лицензию. Банки тоже переживают сейчас не лучшие времена, для них тоже остаётся вопросом, насколько удастся поднимать ставки по кредитам пропорционально, — сказал Ордов.

Он добавил, что сейчас повышение ключевой ставки не остановилось и поэтому ещё может вырасти ставка по банковским депозитам. Также Ордов посоветовал не вкладываться в депозиты по максимуму.

Не стоит бежать продавать квартиру и закидывать в одну корзину все вырученные средства. Можно попробовать открыть депозит под комфортные 8–10% сейчас, если ставка ещё подрастёт через пару месяцев, открыть ещё один депозит, с более выгодными условиями, — сообщил экономист.

Ранее Сбербанк повысил ставки по вкладам на 1–1,5%: максимальная доходность по депозиту «Сбервклад прайм» составит 9,5%. Кроме того, банк увеличил ипотечные ставки на жильё на 1%, до 11,3%, это касается в том числе новостроек.