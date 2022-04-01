Экономист предупредил, что последствия санкций ожидают Россию в будущем

Последствия санкций скажутся на России месяца через два, сообщил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой изданию Lenta.ru. При этом меры Центробанка эффективны для стабилизации ситуации прямо сейчас, признал он.

ЦБ действительно способен контролировать происходящее в моменте, но не в такой перспективе. То, что мы увидим дальше, — реальные последствия санкций, а не паника и психологические факторы, которые мы видели раньше. Экономические последствия начнут проявляться не раньше чем через пару месяцев, — сказал Косой.

Он продемонстрировал долгосрочный эффект от санкций на примере магазинов Zara. Они закрылись, из-за этого упали доходы владельца торгового центра, остановилось строительство нового — это уже бьёт по промышленности, затем по рынку стройматериалов, занятости... Проблемы множатся за два-три месяца, объяснил Косой.

Он добавил, что падение рубля ЦБ контролировать не может, его курс точно не будет равен 80. Он может укрепиться временно, но в перспективе всё равно упадёт.

Ранее США анонсировали санкции против компаний из России и Белоруссии. Они добавят в список экспортного контроля 120 организаций, которых лишат свободного доступа к технологиям США без специальной лицензии.