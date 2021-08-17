Украинцам предсказали многократный рост цен на продукты

Уровень жизни на Украине очень низкий, при этом цены на продукты значительно выросли, а возможности людей становятся всё меньше. Об этом «Экономике сегодня» рассказала экономист Елена Тюрина.

По её словам, стране грозит многократный рост цен на продукты.

Ситуация очень плохая в стране, просто об этом все молчат. Если реально взглянуть на вещи, то мне сложно представить, как на Украине сейчас выживают обычные люди, — считает эксперт.

Если открыть график изменений уровня ВВП в стране за последние десять лет, то можно заметить, что никаких кардинальных улучшений в этих показателях не происходило, наоборот, уровень жизни даже снизился, отметила экономист.

При средней зарплате в 12 тыс. гривен (33 тыс. рублей) украинцы отдают почти половину за коммунальные услуги. Это по-настоящему большие деньги с учётом того, что средний чек похода в магазин составляет около 1000 гривен (2,8 тыс. рублей). Даже если украинские власти увеличат резервные фонды страны, на граждан это вообще никак не повлияет. Люди просто продолжать выживать, пока «Киев пляшет под дудку Запада», подытожила Тюрина.

Ранее стало известно, что цены на продукты питания резко выросли на Украине. По данным Государственной службы статистики, за год цены на сахар в стране выросли на 83,5%, подсолнечное масло стало дороже на 79%, яйца — на 33%, хлеб — на 16%, мясо — на 11%, макароны — на 9,3%.