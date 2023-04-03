Экономист предсказал судьбу экспорта российского зерна Экономист Узун: отказ от сотрудничества трейдера Cargill с РФ не скажется на экспорте зерна

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Отказ от сотрудничества крупнейшего трейдера Cargill с Россией не скажется на экспорте зерна, считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственный политики РАНХиГС Василий Узун. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он пояснил, что дальнейшая судьба российского зерна не зависит от американской компании, так как у нее были небольшие объемы экспорта.

Cargill и другие зерновые трейдеры могут быть заменены в России без особых сложностей. Сейчас у этой компании небольшие объемы, хотя когда-то Cargill была крупнейшим игроком на российском рынке, — уточнил экономист.

Экономист Дмитрий Адамидов уверен, что зерновой экспорт из России повторит «нефтяной сценарий». Он пояснил, что зерно будет поставляться в страны Запада через посредников, а объемы экспорта вряд ли сократятся. Эксперт отметил, что введенные ограничения и «демарш трейдеров» в первую очередь могут негативно сказаться на европейских странах.

Спрос на российское зерно сохранится, причем список покупателей не изменится. Рынок перестроится, и, если политический вектор останется прежним, то Россия перестанет напрямую работать с западными контрагентами и сохранит с ними взаимодействие через посредников, — рассказал Адамидов.

По словам эксперта, подобная ситуация уже была, когда Запад не признавал большевиков. Тогда в роли посредника выступил предприниматель Арманд Хаммер, организовавший экономическое сотрудничество между США и СССР. Сейчас эта роль может быть отведена китайским или индийским компаниям.

Американская корпорация Cargill, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, ранее заявила о прекращении экспорта зерна из России. Она остановит отгрузку продовольствия со следующего сельскохозяйственного сезона, начинающегося с 1 июля 2023 года.