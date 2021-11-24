Экономист предсказал снижение темпов роста российской экономики

Темпы роста экономики России замедлятся в 2022 году, спрогнозировал ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Бюджет обеспечит подушку безопасности, но не сможет явно повлиять на рост экономики, считает эксперт.

Следующий год станет серьёзным вызовом, поскольку темпы роста замедлятся, по ожиданиям экспертов, в полтора-два раза. В условиях высокой инфляции курс на ужесточение денежно-кредитной политики становится обоснованным. В первой половине 2022 года он продолжится. Центральный банк России на последних заседаниях анонсировал направления денежно-кредитной политики, отметив продолжение инфляционных процессов в течение двух-трёх кварталов, — сказал Масленников.

Он добавил, что российская экономика переживает стагнацию импорта машинного оборудования, ослабление национальной валюты и повышение зависимости от нефтегазового сектора. По его словам, объём доходов от продажи нефти и газа в достиг 6,185 трлн рублей — на 2,3 трлн больше, чем в январе — сентябре прошлого года.

Ранее директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что России нужны темпы роста ВВП в два-три раза выше, чем 2–2,5%, которые были заложены в план восстановления экономики. В противном случае, по его мнению, застоя избежать не удастся.